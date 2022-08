Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 189

Zelensky: faremo di tutto per sostenere la missione Aiea

"I rappresentanti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono arrivati nel nostro paese e dovrebbero visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Questa è una missione importante e stiamo facendo di tutto per garantire che si svolga in sicurezza e funzioni al massimo. Sfortunatamente, la Russia non ferma le provocazioni proprio nelle direzioni da cui la missione deve arrivare all'impianto, ma mi auguro che la missione possa iniziare a lavorare". Lo ha detto nel suo consueto videomessaggio serale alla nazione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato la delegazione dell'agenzia Onu, guidata dal direttore generale Rafael Grossi.