Live - sei mesi di guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 182

Poco prima dell'alba del 24 febbraio 2022 Vladimir Putin ordina l'attacco: le forze russe penetrano in Ucraina da Nord - passando attraverso la compiacente Bielorussia -, dal confine russo a Est e, a Sud, dalla Crimea annessa da Mosca nel 2014. Quella che doveva essere, nelle intenzioni del Cremlino, una “operazione militare speciale” di pochi giorni per rovesciare il governo di Volodymyr Zelensky a Kiev si è trasformata in una lunga guerra di posizione con decine di migliaia di vittime - tra cui molti civili ucraini - e la distruzione di intere città. Il sesto mese di conflitto coincide oggi con la Festa dell'indipendenza ucraina, conquistata 31 anni fa in seguito al disfacimento dell'Unione sovietica dopo il crollo, nel 1989, del Muro di Berlino. Ma vere celebrazioni pubbliche non ci saranno, per il rischio di attacchi da parte russa: a Kiev è stato proibito qualsiasi assembramento. Oggi in Ucraina sarà comunque una giornata di aperta sfida alla Russia di Putin.