Il maltempo colpisce il Centro Nord con pioggia e vento. Due morti e 20 feriti in Toscana

Il Sindaco di Ferrara: la Regione riconosca lo stato di crisi

Alla luce dei danni provocati ieri sera dal maltempo che ha colpito il ferrarese, in Emilia-Romagna, "faremo pervenire alla Regione il censimento con la conta complessiva dei danni. Sollecitiamo alla Regione, insieme al sindaco di Bondeno, il territorio più colpito, il riconoscimento dello stato di crisi regionale". Lo dichiara il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, in una nota. La Regione "proclami e attivi lo stato di emergenza per la zone del ferrarese colpite dalla tromba d'aria", dice intanto il capogruppo della Lega in viale Aldo Moro, Matteo Rancan: "Bene l'attivazione della Protezione civile, in questo momento servono atti concreti a sostegno delle famiglie e delle attività agricole e commerciali colpite. La Giunta attivi lo stato di emergenza regionale per i territori colpiti così duramente dal maltempo nelle ultime ore". A Ferrara, intanto, "sono in corso sopralluoghi per la verifica e la quantificazione dell'entità dei danni. Il vicesindaco Nicola Lodi, assessore delegato alla Protezione civile- riferisce il Comune- questa mattina era a Boara dove una gru è crollata su alcune villette a schiera". Due gli appartamenti inagibili. Dichiara Lodi: "Siamo nella prima fase emergenziale. Alle famiglie, a cui va tutta la nostra vicinanza, sono state messe a disposizione camere di albergo. Ringrazio la Protezione civile, la Polizia locale e tutte le forze dell'ordine per il lavoro straordinario e senza sosta che, dalle prime segnalazioni, stanno mettendo in campo per dare supporto alla popolazione". Il vicesindaco invita i cittadini che abbiano riscontrato danni a contattare i Vigili del fuoco, impegnati in queste ore nel censimento delle conseguenze del violento temporale di ieri sera e nella certificazione dell'inagibilità degli edifici colpiti. "Sollecitiamo in particolare, e con urgenza- sottolinea il sindaco Fabbri- le segnalazioni relative, in primis, alle persone con fragilità, che hanno priorità nell'assistenza". In base alle verifiche avviate già ieri sera, "l'impatto devastante dell'ondata straordinaria di maltempo è stato notevole", afferma Fabbri. Questo vale anche i "danni ingenti causati all'agricoltura: interi raccolti sono compromessi- segnala il primo cittadino di Ferrara- e questo, in un momento già difficilissimo per l'economia agricola, è un colpo durissimo. Siamo al fianco degli agricoltori e pronti a fare la nostra parte affinché siano fornite loro, tramite la Regione Emilia-Romagna, risposte concrete e rapide". Il sindaco di Ferrara, inoltre, esprime un pensiero alla popolazione di Bondeno: "Fa male vedere le immagini dei danni. Sono in costante contatto col sindaco Simone Saletti, a cui va la mia vicinanza e tutto il nostro supporto. Restiamo uniti per fronteggiare anche questa emergenza". Tornando all'impatto sull'agricoltura, "nel ferrarese è iniziata la conta dei danni", scrive in una nota Coldiretti, che ha avviato un monitoraggio delle conseguenze "che riguardano sia le colture, già stremate dalla siccità dei mesi scorsi, che fabbricati ed impianti, messi a dura prova dal vento impetuoso, con raffiche oltre 100 chilometri orari che hanno divelto tetti di case e capannoni ed hangar per il ricovero delle attrezzature, impianti antigrandine, impianti fotovoltaici, frutteti". Coldiretti raccomanda alle imprese colpite di "avviare immediatamente le denunce alle proprie compagnie assicurative soprattutto per i danni alle produzioni (frutta, mais, soia, pomodoro, etc), che ai fabbricati ed impianti".