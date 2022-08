I leader a caccia di voti: proposte su Europa e caro energia

Di Maio: con Letta grande fiducia, Draghi premier se ci sono le condizioni

'Se ci saranno le condizioni per me dovrà tornare Mario Draghi. In questo momento storico, da una parte abbiamo una coalizione in cui ogni giorno si pensa a chi debba fare il premier e non sono d'accordo. Tutto questo, in un momento storico così difficile non crea altro che insicurezza e instabilità agli occhi di chi ci dà i soldi in Europa e ci difende. Ho sperimentato nell'ultimo anno e mezzo quanto il fatto che Draghi fosse ai tavoli internazionali rassicurante di per sé''. Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5. Letta premier? ''Io di Enrico Letta mi fido totalmente, se questa coalizione fa sempre più squadra è in grado di vincere. Siamo una coalizione in grado di portare al governo di questo Paese delle riforme importanti senza sfasciare i conti e creare instabilità".

"Ci sono alcuni sondaggi che ci danno vicini al 3%. Mi aspetto un ottimo risultato, noi supereremo la soglia del 3%. Noi siamo i moderati della coalizione progressista". E' la replica su Rtl del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla domanda circa un sondaggio che vede il suo partito, Impegno civico, intorno all'1%"