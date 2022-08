Oggi le ultime sei partite di qualificazione. L'Italia stasera affronta la Cina - Segui la diretta

Sta per cominciare la prima partita della giornata: in campo Argentina - Egitto

Sta per cominciare la prima partita di quest'ultima giornata di qualificazione in attesa degli ottavi di finale. In campo a Lubiana, in Slovenia, Argentina ed Egitto rispettivamente terza e quarta del girone F. Le prime due dello stesso girone, Olanda e Iran, si affronteranno alle 17.30.