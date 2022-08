Grillo: diritto di voto a 16enni. Cassazione: stop liste Cappato e FN in Lombardia

Turco, M5S: no all'agenda Draghi e no agli investimenti in armamenti

"Diciamo tre no: no all'agenda Draghi, no gli aumenti per investimenti negli armamenti e no alla speculazione finanziaria". Così il senatore Mario Turco, vice presidente del Movimento5Stelle, in occasione della conferenza stampa di presentazione a Bari della lista dei candidati in Puglia alle elezioni del prossimo 25 settembre. Turco è ricandidato come capolista nel collegio plurinominale in Puglia".

"Siamo dalla parte dei cittadini per quanto riguarda il tema dei salari, con il minimo legale di 9 euro l'ora, per cercare di risolvere il problema dei lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine de mese", ha aggiunto.