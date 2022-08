Jacobs sul tetto d'Europa, è oro nei 100. Bronzo di Crippa nei 5000 metri - La diretta

È il giorno di Jacobs e Tamberi: gli olimpionici pronti a scendere in pista

È il giorno di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi agli Europei di Monaco: tutto in una sera per il re di Tokyo dei 100 e della 4x100 (semifinale ed eventuale finale), turno di qualificazione per l'olimpionico dell'alto. In ordine di orario, tocca prima a Gimbo: alle 18.35 il trentenne marchigiano va in pedana per centrare l'accesso alla finale di giovedì, insieme agli altri azzurri Marco Fassinotti e Christian Falocchi. È richiesta la misura di 2,28 per il passaggio diretto, altrimenti, come al solito, bisogna restare tra i migliori dodici. Poi sarà il turno di Jacobs nella semifinale dei 100 metri: il primatista europeo sarà nella terza delle tre semifinali, alle 20.19, in quarta corsia. La finale è in programma due ore dopo: appuntamento alle 22.15 per decretare il più veloce d'Europa.