Folorunso in finale nei 400 hs. Grande attesa per Tamberi e Iapichino

Al via il quarto giorno di qualificazioni e finali all'Olympiastadion di Monaco

Al via il day 4 degli Europei a Monaco di Baviera, a poche ore dall'argento di Andrea Dallavalle nel triplo e dal bronzo di Sara Fantini nel martello, che hanno portato a cinque le medaglie azzurre (un oro, un argento e tre bronzi) dopo tre giornate.

In mattina sono attesi in gara 16 atleti italiani: batterie nei 3000 siepi con Martina Merlo e Laura Dalla Montà, sugli 800 metri con Elena Bellò ed Eloisa Coiro invece al maschile scenderanno in pista Catalin Tecuceanue, Simone Barontini, in pedana Max Mandusic nella qualificazione dell'asta. Semifinali sui 400 ostacoli per José Bencosme e Mario Lambrughi, tra le donne con Ayomide Folorunso e Rebecca Sartori, nel primo turno dei 200 metri tocca a Fausto Desalu e Diego Pettorossi, per chiudere con Vittoria Fontana e Irene Siragusa, mentre prosegue l'eptathlon di Sveva Gerevini con lungo e giavellotto