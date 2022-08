Italia quinta nella batteria della staffetta 4x100: è in finale

Staffetta 4x100: Italia in finale

L'Italia è approdata alla finale della staffetta 4x100 degli Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. Il quartetto azzurro, privo di Marcell Jacobs, che si è fermato nelle fasi di riscaldamento, di Filippo Tortu, oggi impegnato nella finale dei 200 metri, e Fausto Desalu, che ieri ha corso le batterie e la semifinale dei 200, ha chiuso le semifinali con il settimo tempo, ovvero in 39"02. In gara per i colori azzurri: Lorenzo Patta, Hillary Wanderson Polanco Rijo, Matteo Melluzzo e Ali Chituru. Un solo superstite (ovvero Patta) per l'Italia, dunque, rispetto al quartetto d'oro dei Giochi di Tokyo.