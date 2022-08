Dopo la vittoria di ieri dell'ItalVolley, oggi di nuovo in campo Brasile e Francia

Oggi 2 partite in diretta streaming

Oggi trasmetteremo 2 partite: Brasile-Giappone e Francia-Slovenia.

La prima sarà in diretta live streaming a partire dalle 13.50 su rainews.it. Sarà poi trasmessa in differita alle 17.30 su Rai Sport + Hd.

Anche Francia-Slovenia andrà in onda in differita su Rai Sport + Hd, alle 23.15. Ma prima sarà trasmessa in diretta live streaming su rainews.it alle 20.30.