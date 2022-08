Presentazione delle liste elettorali, si chiude questa sera alle 20

Letta: priorità all'energia, 5 misure contro i rincari

"Sento questa responsabilità: il prezzo dell'energia elettrica e del gas sono aumentati di più del mille per cento, prima con l'aumento delle materie prima e poi con la guerra. Io lancio una proposta in cinque punti per affrontare questo tema come il tema principale della campagna elettorale". Lo ha detto Enrico Letta a Radio 24. "Il primo è molto forte, ma dobbiamo mettere a livello nazionale un tetto al prezzo dell'energia elettrica in Italia. Dobbiamo disallineare i prezzi dell'energia rinnovabile dagli altri, così da non soffrire da questi tremendi aumenti. Un contratto luce sociale per imprese e famiglie. Il terzo, raddoppio del credito di imposta per le imprese, da giugno a settembre. E poi gli altri due punti: un piano nazionale per il risparmio energetico, fatto veramente, e continuare sulle politiche per arrivare al tetto europeo del prezzo del gas e incentivazione delle rinnovabili", ha aggiunto il segretario del Partito Democratico.