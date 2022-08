Per l'Italia un oro, due argenti e un bronzo nella prima giornata di gare

Fiedina, grati a Italia, speriamo di tornare in Ucraina dopo le gare

"Abbiamo cambiato la musica dopo i Giochi di Tokyo perché non volevamo continuare a usare quella vecchia. Nuovi sono anche alcuni elementi nella coreografia. Così il punteggio non è male, tenendo conto di tutto questo. Ci alleniamo in Italia da cinque mesi, uno a Ostia e poi quattro a Savona". Così Marta Fiedina, campionessa ucraina del sincro dopo l'oro nel tecnico a squadre.

"Siamo veramente grati per tutto. Adoriamo il cibo, viviamo in appartamenti e stiamo imparando l'italiano 'poco poco'. Ovviamente mi manca la mia famiglia. Mia mamma è venuta a trovarci ai Mondiali. Era la prima volta dopo mesi che stavamo insieme. Speriamo di tornare in Ucraina dopo gli Europei", ha aggiunto.