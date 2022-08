Ancora una finale per le italiane del sincro - Guarda la diretta streaming

Ceccon e Lamberti in semifinale nei 50 dorso

Promettono spettacolo ad ogni turno i 50 dorso che vedranno gli italiani protagonisti. L'instancabile primatista italiano (24''69) Thomas Ceccon e il figlio d'arte Michele Lamberti, finalmente a suo agio in vasca lunga, si qualificano per la semifinale con il primo e il quinto crono. Il 21enne di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, seguito da Alberto Burlina, oro nei 50 farfalla e argento la 4x100 mista mix - nuota senza strappare in 24''69. Il 20enne bresciano e recordman italiano in corta - tesserato per Fiamme Gialle e Gam Team, figlio del campione del mondo e allenatore Giorgio e della stileliberista Tania Vannini - chiude con la terza prestazione personale di sempre in 24''88. Si fermano il debuttante Simone Stefani (Esercito/Time Limit) settimo con il personale in 24''97 e Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VV FF Modena) undicesimo in 25''18.