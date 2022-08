Monumentale Quadarella: oro nei 1500 sl. Caramignoli bronzo. Carraro e Ceccon argento nel dorso

Europei nuoto: Paltrinieri e Acerenza in finale 1500 sl uomini

Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza sono in finale nei 1500 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma. Il campione del mondo in carica su questa distanza, già oro negli 800 sl in questa rassegna continentale, si è piazzato terzo con il tempo di 15'01''74 nella sua batteria, vinta dall'ucraino Mykhaylo Romanchuk che ha stampato il miglior tempo assoluto delle batterie nuotando in 14'58''20. In finale anche Domenico Acerenza, il migliore nella sua batteria con il tempo di 15''04''52. Niente da fare per Luca De Tullio, sesto in 15'06''87.