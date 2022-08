Ori per Minisini, Martinenghi, Panziera e Ceccon - Guarda la diretta

Miressi e Zazzeri in finale nei 100 metri stile libero, Popovici firma il record europeo

Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri sono in finale nei 100 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. Il primo ha chiuso al terzo posto complessivo la sua semifinale con il tempo di 47"96, mentre il classe 1994 è quarto con un crono di 48"05. Tempo super per il prodigio rumeno David Popovici che ottiene il record europeo in 46"98.

Il 17enne romeno è arrivato a soli 7 centesimi dal record del mondo del brasiliano Cesar Cielo (46"91) nuotato sempre a Roma, ai Mondiali del 2009, in piena epoca dei costumi in gomma. Popovici ha nuotato il ritorno più veloce della storia in 24"05.