Verso il voto, il diario di lunedì 8 agosto

Calenda: hanno voluto ammucchiata. E perderanno

"Enrico lo avevo già informato il giorno prima. Sapeva perché glie l'avevo detto, che non sarei stato nell'alleanza se si fosse siglato con Fratoianni, Bonelli e di Maio un patto che di fatto rendeva la coalizione un'ammucchiata". Cosi' Carlo Calenda in un'intervista al 'Corriere della sera'. "Per la verità ho fatto di tutto per essere alleato con Letta, compreso proporgli di dividere i collegi 90% a loro e 10% a noi - sostiene il leader di Azione -. Io penso che lui si sia trovato di fronte a un bivio che il partito democratico ha affrontato tante volte nella sua storia: è quello tra una scelta riformista o un'alleanza in cui mettere tutto il contrario di tutto. Alla fine ha scelto questa seconda strada e questo è stato l'errore di Letta". "Il partito democratico dall'arrivo dei 5 stelle in poi ha sempre l'ansia di avere tutto dentro - afferma -. Il PD non ha il coraggio di rappresentare i socialdemocratici: deve avere dentro populisti di sinistra, una cosa per me inspiegabile e cosi' facendo in questa legislatura si sono suicidati. Hanno semplicemente sostituito il Movimento cinque stelle con Fratoianni. Non ha senso perche' Fratoianni e 5 stelle e la pensano nello stesso modo su tutto solo che uno è al 2% e gli altri 10. Non si capisce quale sia la logica allora tanto valeva tenersi 10". "Adesso il mio obiettivo principale è far partire la raccolta delle firme contemporaneamente e cercare di avere chiarezza sulla questione del logo perché la legge prevede che se hai un eletto al Parlamento europeo non devi presentare le firme, tuttavia siccome è la prima volta di questo tipo di interpretazione talmente ballerina non si capisce niente. In ogni modo noi iniziamo oggi la raccolta delle firme", aggiunge. E' possibile che vi presentiate insieme in un'alleanza con Renzi? "Sicuramente ci incontreremo e parleremo". A parte i vostri litigi, con Renzi non dovrebbe essere difficile un'alleanza, più facile che con Fratoianni? "Assolutamente si', su questo non c'è dubbio".