Verso il voto, il diario di lunedì agosto

Letta: Calenda scambia Twitter con la realtà, fa regalo alla destra

"Credo che il primo onore sia rispettare la parola data, vale in politica come nella vita: e non una parola data a casaccio, ma una firma fatta davanti alle telecamere". Così il segretario del Pd, Enrico Letta in una intervista al quotidiano La Stampa, commenta la decisione del leader di Azione Carlo Calenda di far saltare l'alleanza elettorale con il Partito democratico per le prossime elezioni politiche. Le ragioni di Calenda - aggiunge Letta - "non credo siano facilmente comprensibili ma mi sento di poter dire che Calenda può stare, secondo quelli che lui stesso ha detto, solo in un partito che guida lui, in una coalizione di cui è il solo leader e in cui non ci sia nessun altro". Letta si dice "esterrefatto" per la decisione inaspettata di Calenda. "Se un politico, un uomo di Stato, fa saltare gli accordi che ha firmato perché ha cambiato idea non c'è più politica, siamo su Twitter, dove si può cambiare idea ogni minuto. Ecco - prosegue . Credo che Calenda abbia scambiato Twitter con il modo reale". Sui motivi che avrebbero spinto Calenda a rompere in tempi record il patto con il Pd, Letta afferma che il leader di Azione "ha reso Fratoianni e Sinistra italiana un totem gigantesco" e "ha ingigantito una questione per giustificare il fatto che ha cambiato idea". Sulla ipotesi che Calenda possa dar vita a una alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi, Letta risponde: "Renzi e Calenda non riescono a stare in un gioco di squadra. O comandano o portano via il pallone" e "si stanno assumendo la responsabilità" di aiutare il centro destra. E se vince il centrodestra la democrazia è a rischio? "Hanno una cultura istituzionale profondamente diversa dalla nostra, è molto preoccupante. Vogliono introdurre cambi nella costituzione che sarebbero devastanti. Dobbiamo impedirlo con tutto l'impregno che possiamo. E poi il loro rapporto negativo con l'Europa- risponde Letta - ci porterà nei guai"