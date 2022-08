Al Meeting di Rimini è il giorno di Draghi

Letta rilancia, l'obbligo scolastico va esteso

Enrico Letta rilancia l'idea di estendere l'obbligo scolastico, accolta da un coro di 'no' ieri dalla platea del Meeting di Rimini. "Sono rimasto molto colpito che la platea non abbia apprezzato la proposta che io rilancio - ha detto il segretario del Pd, ospite di Non stop news, su Rtl102.5. -. L'Italia estenda l'obbligo scolastico, dia più copertura estendendolo alla scuola dell'infanzia e lo allunghi fino alla maturità. Un po' come capita in altri Pesi europei. E vanno pagati gli insegnati come nella media degli altri paesi europei, non come oggi, dove le progressioni di carriera sono bassissime e finiscono in modo imbarazzante rispetto ai loro colleghi europei".