Assemblea generale dell'ONU, la sfilata dei leader mondiali. Per Draghi ultimo discorso da premier

Il nuovo ministro degli Esteri britannico debutta all'Onu: "'Putin va punito"

Lavorare assieme agli alleati per difendere “la democrazia”, contrastare “le tattiche barbariche” di Mosca in Ucraina e non consentire che il presidente russo Vladimir Putin resti “impunito”: è il manifesto che James Cleverly, nuovo ministro degli Esteri nel governo Tory britannico guidato ora da Liz Truss, intende presentare all'Onu, dove è atteso sulla scia della premier per partecipare a una delle sessioni dell'Assemblea Generale, incontrare il segretario generale di Palazzo di Vetro, Antonio Guterres, avere colloqui bilaterali con i colleghi di Usa, Ucraina e India, e ribadire l'accusa di atrocità nei confronti della Russia anche in una ministeriale a margine del G7 in agenda in settimana a New York.