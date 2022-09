Nove giorni al voto, alta tensione sulla vicenda dei fondi russi

Bonaccini: al Pd serve una scossa per vincere

Io cerco di dare una scossa al Pd. E dire che bisogna correre per vincere. Non per perdere bene". Lo sottolinea in una intervista su Repubblica il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il governatore striglia pure il Pd. Sull'idea che Bonaccini pensi a un Pd diverso, il presidente risponde: "ho solo provato a dare la scossa a noi tutti, perché bisogna correre per vincere, non per perdere bene. Bisogna presentare una proposta forte, chiara e comprensibile. Anche sorridere non basta".Quale proposta? "Tre, semplici. Redditi più alti per chi lavora anziché la flat tax a vantaggio dei più ricchi: una busta paga in più in tasca ai lavoratori e un salario minimo per chi oggi non è coperto da un contratto collettivo. Una forte spinta sulla transizione ecologica ed energetica perché significa bollette più basse e un pianeta più pulito per i nostri figli, a fronte della destra che vaneggia di nucleare senza dire dove e quando.

Infine, più sanità pubblica perché nessuno sia costretto a pagare per la propria salute, rispetto alla destra che vuole sanità privata".Sulle ipotesi di una sua guida come segretario del Pd, Bonaccini sottolinea: "Il Pd mi ha chiesto di ricandidarmi in Emilia-Romagna due anni fa per vincere. E il mio impegno ogni giorno in Regione è totale. Così come adesso lo è in campagna elettorale".