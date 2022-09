Quattro giorni al voto: la corsa dei partiti per i collegi in bilico

Salvini: nessun ruolo per Draghi in un futuro governo

"Noi chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra". A chiudere la porta è il leader della Lega, Matteo Salvini, che con un secco "no" esclude la possibilità che il presidente del Consiglio possa guidare nuovamente l'Esecutivo o un ministero.