Tre giorni al voto. Rush finale della campagna elettorale. I big scelgono Roma

Meloni: "Ipotesi governo Fdi-Pd lunare"

Una estensione della maggioranza di governo al di fuori del centrodestra? "Non credo sarà necessario. Credo che il centrodestra avrà una maggioranza che serva per governare. I governi arcobaleno li lasciamo agli altri". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mattino Cinque. A chi le chiede come definirebbe uno scenario di governo di Fdi-Pd, Meloni risponde: "Lunare".