Due giorni al voto. Ultime ore di una campagna elettorale per convincere il "popolo degli indecisi"

Calenda: "Renzi mi fa fuori? Solo idiozie"

Renzi dopo il voto la fa fuori? "Sono tutte idiozie che non stanno né in cielo né in terra. Renzi ha fatto un passo indietro, non è un mio amico ma condividiamo le ricette. Questo è quello che conta in politica, non ci sono amici". Così Carlo Calenda, leader del terzo Polo, a Radio24.