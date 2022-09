Coppa Davis, in campo Argentina - Croazia, guarda la diretta streaming

Ormai in dirittura di arrivo la fase a gironi della Coppa Davis. Oggi terza e ultima giornata per l'Argentina e la Croazia, che si sfideranno come sempre in due singolari e in un doppio.

I croati cercano la seconda vittoria, dopo quella per 2-1 contro la Svezia. E' la speranza di poter passare il turno e andare alle finals di Malaga, vista anche la sconfitta subita contro gli italiani.

I sudamericani invece cercano la prima vittoria. Ieri sono stati sconfitti 2-1 dall'Italia. Nel giorno di apertura, invece si sono dovuti piegare - sempre per 2-1 - alla Svezia.

Il primo singolare sarà Sebastian Baez contro Borna Gojo.

A seguire, Francisco Cerundolo contro Borna Coric.

Si chiuderà poi con il doppio Maximo Gonzalez - Horacio Zeballos (che ieri hanno battuto l'Italia) contro Nikola Mektic - Mate Pavic.

Le partite saranno trasmesse da Rai Sport + HD, e in diretta streaming da rainews.it e Rai Play.