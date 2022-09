Coppa Davis, l'italia a caccia della tripletta: alle 15 in campo contro la Svezia

La qualificazione alle Finals di Malaga gli azzurri ce l'hanno già in tasca: le due vittorie contro Croazia e Argentina ci hanno messo al sicuro. Ma questo non deve far calare la tensione.

Perché contro la Svezia bisogna vincere. E' importante per ottenere il passaggio di turno come primi in classifica. Solo così potremmo evitare un avversario ostico del gruppo B. In caso di primo posto nel girone, l'Italia potrebbe incontrare gli Stati Uniti, secondo nel girone D, alle spalle dei Paesi Bassi.

Come sempre si comincia con i due singolari. Poi il doppio finale. Le partite saranno trasmesse in diretta da Rai 2, da Rai Sport + HD, e in streaming su rainews.it e Rai Play.