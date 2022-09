Coppa Davis, Croazia contro Svezia in streaming dalle 15

Oggi in campo Croazia e Svezia, le indicazioni per vederle in diretta

Tocca di nuovo alla Croazia e alla Svezia, quest'ultima è stata la prima vincitrice del girone sui campi bolognesi. I fratelli Mikael ed Elias Ymer, pur non favoriti, come racconta il ranking mondiale, hanno compiuto l'impresa di battere l'Argentina in apertura di questa fase del torneo. Dalle 15 in streaming qui su rainews.it la diretta dell'incontro. Dalle 17 poi proseguirà anche in simulcast su RaiSport con il secondo match.