Elezioni 2022, ultima settimana di campagna elettorale

Meloni, nostra vittoria in Italia spiani strada Vox

Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia grande favorita a diventare la prima donna a guidare il governo in Italia dopo le elezioni del 25 settembre, auspica che la vittoria di Fratelli d'Italia "possa aprire la strada a qualcosa di simile in Spagna tra pochi mesi". Lo ha detto in un'intervista all'Efe, in cui rassicura anche l'Unione Europea: "Non siamo affatto contro l'Europa, ma per un'Europa più efficiente"