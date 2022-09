Elezioni 2022, è la settimana dello sprint finale

Meloni: siamo pronti a governare l'Italia. No ai pregiudizi da parte Usa

Se il centrodestra vincesse le elezioni e FdI fosse il partito più votato, Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Il Giornale' dichiara di non dubitare che le verrà assegnato l'incarico di formare il nuovo governo. "Se il centrodestra dovesse essere vincente e Fratelli d'Italia dovesse risultare il primo partito - sottolinea - non ho motivo di credere che il presidente della Repubblica farebbe una scelta diversa. Siamo pronti a governare l'Italia". Meloni respinge l'ipotesi di un governo di "larghe intese", anche nel caso in cui dalle urne non uscisse una maggioranza: "Sarebbe esiziale per il Paese", spiega, mentre ritiene "urgenza assoluta mettere al riparo famiglie e imprese dal caro bollette" e "lo strumento più efficace è quello di fissare un tetto europeo al prezzo del gas, che sta crescendo soprattutto per la speculazione".