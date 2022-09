La campagna elettorale, caccia al voto dei moderati

Calenda: Basta votare venditori di bibite. Senza Draghi ci andiamo a schiantare

"Come mai votiamo la politica di cui siamo insoddisfatti? Uso la metafora della piccola impresa artigiana: se doveste fare un colloquio di lavoro chiedereste che cosa ha fatto una persona nella vita, se ha esperienza, e che progetti ha per l'azienda. Se una persona ha fatto il venditore di bibite, ad esempio, non lo prenderei in questa impresa. Se quella persona vi dicesse che l'impresa diventa più grande della general electric, chiamereste la neuro". Così Carlo Calenda all'incontro della Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna). "Votiamo persone - ha aggiunto - che fuori della politica non hanno fatto un giorno e che viraccontano cose meravigliose. Se non cambiamo modo di votare,noi facciamo i prossimi 30 anni come abbiamo passato gli ultimi30 anni, cioè votando persone che non assumeremmo per la nostra impresa artigiana".

"Ci sono due tsunami: uno è quello dell'energia e l'altro è quello del debito. Possiamo decidere di votare come sempre o di votare per chi ha un programma concreto tenendoci l'unica persona che può proteggere il Paese eri appacificarlo" altrimenti "andiamo a scontrarci con un muro entro sei mesi". Lo ha detto Carlo Calenda, intervistato alfaccia a faccia organizzato dalla Cna. "Ho lavorato a Sky, in Ferrari e da molte altre parti, lavoro da quando ho 18 anni, ho le carte in regola per governare il Paese? Sì, ce l'ho, ma so riconoscere chi è più bravo di me, e so che se non governerà Mario Draghi ci andiamo a schiantare". Quindi sul nucleare: "Io sono favorevole e chi non lo è deve avere il coraggio di andare in Europa e dire perché, invece di andare in giro a fare finta di essere Greta con il furgoncino elettrico che gli si rompe pure".