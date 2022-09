Il lungo addio alla Regina. L'omaggio dei sudditi e la veglia dei principi

Carlo III in Galles

Carlo III è atteso con la regina consorte Camilla in Galles - terra di cui ha portato il titolo per decenni come "prince of Wales" e di cui è stato l'unico Windsor a studiare da giovane l'idioma tradizionale - a conclusione del tour in tutte le nazioni del Regno Unito organizzato per condividere il lutto con la varie comunità e formalizzare ovunque la propria proclamazione formale a sovrano.