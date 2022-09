La corsa dei partiti verso il voto: preoccupa l'astensionismo

Orlando: patetici i politici su Tik Tok

"Ho trovato abbastanza patetici i tentativi di rivolgersi a una generazione, che lì va per giocare, facendo la campagna elettorale. Una invasione di campo,se la politica vuole parlare seriamente con i giovani deve farsi carico dei loro problemi. Non per esempio come ha fatto Salvini proporre la reintroduzione dei voucher come strumento per regolare il mercato del lavoro e poi andare su Tik Tok". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando durante una iniziativa elettorale alla Spezia parlando dello sbarco dei politici in campagna elettorale sul social network Tik Tok. "Credo che i giovani che non riescono a trovare un lavoro stabile non si sentano compensati per la loro condizione dal fatto di incontrare Salvini su Tik Tok", ha aggiunto.