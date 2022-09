Tempo reale - Alluvione Marche, 7 i morti, ancora disperso bimbo di 8 anni travolto con la madre

Cari (Vvf): "Decine e decine di salvataggi di persone travolte"

"Stiamo cercando tre dispersi, tra cui un bambino, nella notte il salvataggio della mamma in zona Castelleone (in provincia di Ancona, ndr), invece il bambino, di 8 anni, purtroppo non siamo riusciti a individuarlo", così Luca Cari, responsabile comunicazione in emergenza dei Vigili del Fuoco, su Rai Radio1: "Per quanto riguarda il bambino proseguono le ricerche, cosi come quelle di altre due persone in zona Barbara in provincia di Ancona", dice Cari, parlando di "decine e decine di salvataggi persone travolte dalla piena del fiume Misa".