La giornata politica: sondaggi e sorpassi, la sfida tra i leader

Gelmini: il Pnrr va salvaguardato, con la destra è a rischio

"Un timore diffuso per il destino del Pnrr. Se vince la destra, è a rischio". Lo dice Mariastella Gelmini, ministra per le Autonomie, in una intervista al Corriere della Sera."Draghi si è già dimostrato un ottimo servitore dello Stato, stimato nel mondo, che ha ridato prestigio all’Italia - afferma - Anche in questa fase sta spronando noi ministri per portare avanti il Pnrr, sta cercando le risorse per un nuovo decreto che renda sostenibile il caro energia. Mandarlo a casa è stato un crimine, ma lasciarlo in panchina in una fase difficilissima, quale quella che si aprirà dopo il voto, sarebbe imperdonabile. Non lo tiriamo per la giacca, ma il suo discorso al Meeting di Rimini dimostra quanto l’Italia abbia bisogno di lui. Se riusciremo a conseguire il risultato sperato, la scelta sarà nelle cose".

"Il nostro non è un progetto elettorale ma un progetto politico di respiro più lungo. In Italia c’è bisogno di un partito della concretezza e del buon senso. Possiamo puntare a un risultato a due cifre. Parliamo all’Italia che crede nell’Occidente e nell’Europa, nell’impresa e nello sviluppo, che chiede opportunità e lavoro e non assistenzialismo - aggiunge - Con il rilancio di industria 4.0, l’abolizione dell’Irap, il taglio del cuneo fiscale, una mensilità aggiuntiva detassata per i lavoratori, il no alla patrimoniale, saremo la sorpresa della campagna elettorale".