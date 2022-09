La giornata politica

Letta: la destra non ha già vinto, puntiamo sugli Under 35

Le possibilità di vittoria del Pd alle prossime elezioni "dipendono da quanto siamo in grado di portare le persone al voto. Ci sono milioni di indecisi, specie fra i giovani. Siamo il primo partito tra gli under 35, è molto incoraggiante. Quanto agli esiti già scritti la storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi di ribaltamenti, di spinte non fotografate dai sondaggi". Lo dice il segretario dem, Enrico Letta, in un'intervista al Messaggero. E se il Pd dovesse essere il primo partito "significa cambiare la percezione del nostro Paese anche all'estero" oltre a "incidere molto di più da protagonisti sugli equilibri nel prossimo parlamento". Se invece il centrodestra trionfasse "l'Italia passa da Mario Draghi a Giorgia Meloni, non c'è altro da aggiungere".