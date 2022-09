La giornata politica. La Lega torna a Pontida, Letta porta i sindaci in piazza a Monza

Pontida scalda i motori fra bandiere e hit di musica italiana

“Credo nell'Italia e nella Lega”. È lo slogan del raduno di Pontida che campeggia sullo sfondo del maxi palco allestito per la 34esima kermesse della storia del Carroccio, che si chiuderà all'ora di pranzo con l'intervento del segretario Matteo Salvini. La scritta a caratteri cubitali è affiancata dal simbolo elettorale del partito. Accanto al palco da 12 metri per 30 ci sono due maxi schermi. Intanto, i militanti stanno arrivando alla spicciolata sul pratone. Qualche militante ha portato anche la bandiera della Lega Nord, ma spopolano i vessilli della Lega Salvini premier. Il bandierone del Sole delle Alpi sventola sulla strada di fronte, dove ci sono 38 gazebo in rappresentanza di tutte le regioni italiane e di alcune associazioni. Tra gli striscioni sul muro grigio alla destra del palco, si legge 'Palazzago c'è', 'Zògn (Zogno in dialetto bergamasco, ndr)', 'Imola' e 'Lega Viterbo". In filodiffusione diversi brani di musica italiana, da Lorella Cuccarini a Pupo, da Fedez a Dargen D'Amico.