Live, guerra in Ucraina. Cronaca minuto per minuto, giorno 216

Prezzi guerra: Kiev, corridoi terrestri importanti per il grano, ma anche per la sicurezza

"Data l'imprevedibilità della Federazione Russa e il suo comportamento nel Mar Nero, i 'corridoi di solidarietà' creati sulle rotte terrestri tra l'Ucraina e l'Ue rimangono estremamente importanti non solo per interessi commerciali, ma anche per motivi di sicurezza". Lo ha detto - come riporta Ukrinform - il ministro delle politiche agrarie e dell'alimentazione ucraino, Mykola Solskyi, in una conferenza stampa a Bruxelles. "Anche dopo la fine della guerra, dopo la nostra vittoria, la Russia rimarrà ancora il nostro vicino - ha aggiunto - e, in base a ciò che vediamo, un vicino imprevedibile. In tali condizioni, avere percorsi alternativi attraverso paesi democratici amici è una questione di sicurezza, non solo di affari". Secondo quanto riferito dal ministro, ad agosto l'Ucraina è riuscita ad esportare 4,5 milioni di tonnellate di grano, di cui 3 milioni attraverso i "corridoi di solidarietà'" europei e altri 1,5 milioni attraverso i porti del Mar Nero "sbloccati" in base agli accordi di Istanbul. "A settembre - ha precisato Solskyi - credo che la rotta europea aumenterà il volume dei trasporti del 5-10%. Allo stesso tempo, qualsiasi problema con i corridoi del Mar Nero provocherà una nuova ondata di rapida crescita dei prezzi".