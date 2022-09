Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 190

CNN: Gli Stati Uniti hanno condotto "giochi di guerra" con Kiev prima della controffensiva di Kherson

Gli Stati Uniti hanno suggerito di mantenere l'offensiva limitata in termini geografici per evitare un'estensione eccessiva lungo l'ampia linea del fronte, ha riferito la CNN citando diversi funzionari statunitensi, ucraini e occidentali. Per ottenere risultati migliori, le forze ucraine si sono impegnate in esercitazioni analitiche volte a comprendere meglio quali livelli di forza l'Ucraina avrebbe dovuto mettere in campo per avere successo in diversi scenari. Inizialmente, l'Ucraina aveva previsto un assalto più ampio, ma per il momento ha deciso di concentrarsi solo sul fronte meridionale.