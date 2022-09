Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 191

BBC: Una seconda nave da crociera arriva in Scozia per ospitare i rifugiati ucraini

La MS Ambition si unirà alla MS Victoria, attraccata a Edimburgo da luglio. Entrambe le navi ospiteranno temporaneamente i rifugiati ucraini in Scozia e forniranno accesso a ristoranti, strutture per bambini, servizi medici e altre necessità. La MS Ambition può ospitare 1.750 persone in 714 cabine.