Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 192

Onu in contatto con gli Usa per i visti alla delegazione Lavrov

Le Nazioni Unite sono in contatto con gli Stati Uniti per il rilascio dei visti alla delegazione del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, atteso alla settimana di alto livello dell'Assemblea generale che si terrà entro la fine del mese. Lo ha detto l'Ufficio del Segretario generale delle Nazioni Unite alla Tass. Commentando la lettera del rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite Vasily Nebenzya al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres volta ad informare il capo delle Nazioni Unite sui problemi di visto per i diplomatici russi, il servizio stampa del segretario generale ha dichiarato: "Il segretario generale e altri alti funzionari delle Nazioni Unite rimangono in stretto contatto con il Paese ospitante e con le missioni interessate presso le Nazioni Unite, inclusa la Federazione Russa, per quanto riguarda le questioni previste dagli accordi di ospitalità ONU-USA". "Ci impegniamo in modo proattivo con la Missione degli Stati Uniti sui visti per le delegazioni alle prossime riunioni delle Nazioni Unite presso il quartier generale - ha aggiunto - e restiamo in contatto con la Missione su casi specifici che vengano portati alla nostra attenzione, ha affermato l'ufficio. Finora il Dipartimento di Stato americano non ha risposto a una richiesta di chiarimento avanzata dalla Tass.