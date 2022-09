Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 195

L'Aiea pubblicherà un rapporto su centrale Zaporizhia

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) pubblicherà un rapporto sulla situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, occupata dalle forze russe, scollegata da lunedì sera e da mesi a rischio radiologico. "Martedi' Rafael Grossi pubblichera' un rapporto sulla situazione della sicurezza e dei controlli di sicurezza in Ucraina, compresi i risultati della sua missione a Zaporizhia, e riferirà al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla missione all'impianto", ha twittato ieri sera l'AIEA, riferendosi al suo direttore generale. "Spero che sia obiettivo", ha dichiarato il Presidente Volodymyr Zelensky a proposito del rapporto. La pubblicazione arriva il giorno dopo che l'ultimo reattore operativo dell'impianto, situato nel sud del Paese, e' stato scollegato. La linea, collegata a una vicina centrale termica, "è stata deliberatamente scollegata per spegnere un incendio", ha dichiarato l'AIEA in un comunicato. Ma "non è stato danneggiato", e dovrebbe essere ricollegato il prima possibile. Secondo l'operatore ucraino Energoatom, l'incendio "è scoppiato a causa del bombardamento". "Ancora una volta - è la seconda volta - a causa delle provocazioni russe, la centrale nucleare di Zaporizhia èstata sull'orlo di un disastro radiologico", ha dichiarato Zelensky.