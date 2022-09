Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 195

Mosca: L'Unione Europea non potrà fare a meno del gas russo fino al 2027

È molto probabile che l'Europa non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca "almeno fino al 2027", lo afferma il Ministro dell'Energia russo Nikolay Shulginov, intervistato dall'agenzia Tass in occasione dell'Eastern Economic Forum. "Penso che il prossimo inverno dimostrerà quanto sia reale o meno la loro fiducia nella possibilità di rifiutare il gas russo. Farlo porterà all'arresto della loro industria e della loro produzione di energia elettrica tramite gas. Sarà una vita totalmente nuova per gli europei, assolutamente insostenibile per loro", conclude il ministro russo.