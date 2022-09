Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 196

Cina: Bombe su Zaporizhzhia "davvero preoccupanti"

Le autorità cinesi sono preoccupati per i bombardamenti in corso sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha detto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu il vice inviato cinese Geng Shuang. "Nonostante i ripetuti avvertimenti e appelli della comunità internazionale, i bombardamenti della centrale continuano anche dopo che i visitatori dell'Aiea sono arrivati lì", ha affermato Geng, citato dall'agenzia russa Tass. Il rappresentante dei Pechino all'Onu ha enfatizzato come i fatti di Chernobyl e Fukushima non siano ancora "sbiaditi nella memoria" e che "il mondo non può permettersi un altro disastro nucleare".