Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 197

Onu: credibile trasferimento forzato bimbi in Russia

L'Onu ha riferito che ci sono "accuse credibili" secondo cui le forze di Mosca hanno trasferito bambini dall'Ucraina alla Russia per l'adozione come parte di trasferimenti forzati e deportazioni su larga scala. "Siamo preoccupati che le autorità russe abbiano adottato una procedura semplificata per concedere la cittadinanza russa ai bambini senza cure parentali e che questi bambini possano essere adottati dalle famiglie russe", ha sottolineato la vice segretario generale Onu per i diritti umani, Ilze Brands Kehris, parlando di "accuse credibili su trasferimenti forzati di bambini non

accompagnati nei territori occupati dalla Russia, o nella stessa Federazione".