Sanzioni Usa a società Iran per fornitura droni a Mosca

Gli Usa hanno imposto sanzioni ad una società iraniana, la Safiran Airport Service, che ha aiutato a inviare droni alla Russia da usare in Ucraina e hanno ammonito aziende non iraniane a non farsi coinvolgere in tale commercio. La misura è stata presa dal tesoro due mesi dopo che la Casa Bianca ha divulgato informazioni di intelligence secondo cui Mosca aveva chiesto droni a Teheran per il conflitto in Ucraina.