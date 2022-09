Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 199

Un documento del Ministero delle Finanze russo rivela: i soldati morti sarebbero 50 mila

Mikhail Khodorkovsky, ex oligarca russo ed attuale oppositore di Putin, ha pubblicato su Twitter informazioni sulla morte di soldati russi tratti da un documento del Ministero delle Finanze russo. Secondo lui, il documento contiene le prime cifre reali delle vittime russe - quasi 50.000 uccisi, che si avvicinano alle stime ucraine. Dal documento emerge anche che come risarcimento monetario per i soldati uccisi la Federazione Russa avrebbe stanziato 361 miliardi di rubli e il Ministero delle Finanze chiede lo stanziamento di quasi mille miliardi di rubli in più. Considerando che il risarcimento alle famiglie dei caduti è di circa 7 milioni e mezzo di rubli, il Cremlino prevederebbe una perdita di circa 200.000 morti solo per le sue truppe regolari. Non vengono infatti menzionati i soldati delle cosiddette repubbliche di Donetsk e Luhansk.