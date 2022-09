Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 201

Arrestato per tradimento il capo della sicurezza di Kharkiv

Roman Dudin, ex capo del Servizio di sicurezza dell'Ucraina nell'Oblast' di Kharkiv, che ha ricoperto la carica fino al maggio 2022, è stato arrestato per sospetto tradimento. Lo scrive Ukrainska Pravda. Dudin era stto licenziato il 29 maggio dal presidente Zelkensky per negligenza.