Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 202

Usa, fonte militare: russi in ritirata, molti usciti dall'Ucraina

Gli Stati Uniti stimano che la Russia abbia in gran parte ceduto le sue conquiste vicino a Kharkiv e che molti soldati russi in ritirata siano usciti dall'Ucraina, spostandosi oltre il confine e rientrando in Russia, ha affermato un alto funzionario militare statunitense."Nel complesso, valutiamo che gli ucraini stiano facendo progressi mentre combattono per liberare e rivendicare il territorio nel sud e nell'est. Sul terreno nelle vicinanze di Kharkiv valutiamo che le forze russe abbiano in gran parte ceduto le loro conquiste agli ucraini e si siano ritirate a nord e ad est. Molte di queste forze si sono spostate oltre il confine con la Russia", ha detto ai giornalisti l'ufficiale militare statunitense, parlando in condizione di anonimato, senza fornire un numero esatto.