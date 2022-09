Zelensky coinvolto in un incidente d'auto. Il Portavoce: non ha riportato ferite gravi

Zelensky coinvolto in un incidente d'auto: non ha riportato ferite gravi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "è rimasto coinvolto in un incidente auto", ma "non ha riportato ferite gravi". Lo ha reso noto in un post su Facebook il suo portavoce Sergii Nykyforov, spiegando che il leader di Kiev è stato visitato da un dottore. Sulla dinamica, aggiunge Nykyforov, indagheranno le forze dell'ordine.