Live, guerra in Ucraina: la cronaca minuto per minuto, giorno 207

AIEA: la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, è stata ricollegata alla rete nazionale dopo la riparazione

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica informa che una delle quattro linee elettriche danneggiate che fornivano elettricità all'impianto è stata riparata. Questo aiuterà l'impianto a coprire il fabbisogno di elettricità per il raffreddamento del reattore e "altre funzioni di sicurezza essenziali", ha dichiarato l'agenzia. L'ultimo reattore operativo dell'impianto è stato chiuso l'11 settembre. Anche quando i reattori non sono più in funzione, "un'alimentazione sicura dalla rete e sistemi di alimentazione di riserva sono essenziali per prevenire un incidente nucleare", si legge nel rapporto.