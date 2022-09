Live, guerra in Ucraina: la cronaca minuto per minuto, giorno 208

Procura generale: Dal 24 febbraio la Russia ha ucciso almeno 390 bambini e ne ha feriti 757

Il maggior numero di vittime è stato registrato nell'Oblast' di Donetsk, dove 395 bambini sono stati uccisi o feriti. L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha riferito ieri che i numeri dovrebbero essere più alti, poiché non includono le vittime nei territori occupati dalla Russia e nelle aree in cui sono in corso le ostilità.